Alex Marín habla sobre los tabúes que hay dentro de la industria de cine para adultos

Tijuana, Baja California.- En una entrevista para Frontera, el actor Alex Marín rompió el silencio sobre una de las preguntas que más rondan en la industria cinematográfica para adultos.

Al preguntarle sobre si en realidad existe el placer o es meramente actuación en las grabaciones, contestó que sí, que el placer siempre existe, pero eso queda en segundo plano.

"Como toda producción audiovisual, se tiene que cuidar los aspectos técnicos, ángulos,

iluminación, historia, etc. Entonces, al tener todo eso en la cabeza, en ocasiones solo estás pensando en hacer las cosas bien", comento el actor.

‘Me siento triste e indignado a veces… muchas personas todavía ven un poquito mal este negocio, industria u oficio, como le quieran llamar, yo no lo veo mal’.

Cortesía: Ángel Salvador Terrazas Gaxiola

¿La pornografía es real?

Cuando se le cuestionó sobre la idea que tiene la gente referente a que esta industria está dando a los hombres una visión poco realista del sexo, Marín dijo que no cree totalmente en

esto, ya que la gente sabe que muchas veces esto es ficticio.



Obviamente, todo esto es armado, 30% armado y 70% improvisado, pero aquí hay que saber

separar, la gente que trabaja aquí tiene su vida profesional y personal, saliendo de aquí son

personas normales, y es algo que la gente no entiende, también ellos tienen que saber

separar"

comentó.

Cortesía: Ángel Salvador Terrazas Gaxiola

¿La industria para adultos degrada a la mujer?

Por último, compartió su opinión en cuestión de sí esta industria es degradante para la mujer; el

actor contestó que no, puesto que para él esta es una profesión como muchas otras, y el

respeto es algo que prevalece dentro de esta industria.



Aquí depende desde que ángulo lo veas, si lo ves y piensas que es desagradable, lo va a ser, y

si lo ves como algo que es solo entretenimiento, eso va a ser; Alex explica que no se obliga a

nadie seguir dentro o no, o hacer algo que alguna actriz no quieran, ya que todo tiene que estar

consensuado por ambas partes.