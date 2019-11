Alex Lora manda polémico saludo a AMLO

COLUMBUS, Ohio.- Este viernes, Alex Lora junto a su banda "El Tri" se presentó en Columbus, Estados Unidos en un concierto para ofrecer su rock.

Lora hizo una pausa a su presentación para dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso", ahí el vocalista de "El Tri" invitó al público "a enviarle un saludo" al mandatario de la República procediendo con el grito de "Ehh pu...".

No se trata de la primera ocasión en que la familia Lora tiene algún mensaje para AMLO, ya que anteriormente, Celia Lora, hija de Alex, contó en una entrevista con Adela Micha que deseo que un avión en el que viajaba el político se accidentara.