Alex Lora dedicará canción a Retes el próximo sábado

El cantante y cronista urbano, Alex Lora, deseó pronta recuperación a la familia del cineasta Gabriel Retes, fallecido la madrugada de este lunes a los 73 años de edad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Lora se refirió a Retes como un maestro que deja un gran legado.

"Alguna vez coincidimos en un avión, íbamos en un viaje para no sé dónde. ‘ora sí que no creo que no haya alguien que no lo conozca, espero que su familia, que dios les dé fuerza para aguantar. No hay que reclamarle a dios que se lo haya llevado, hay que darle gracias por el tiempo que nos lo dio para disfrutarlo".

El próximo sábado, Lora ofrecerá un concierto desde casa el próximo 25 de abril a las 19:00 horas por sus redes sociales y dijo, hará un pequeño homenaje al creador de películas como "El Bulto" y "Chin Chin el Teporocho".

Pese a su partida, agregó Lora, Retes deja una gran herencia cinematográfica que vale la pena descubrir o redescubrir.