Álex Lora celebrará 52 años de rocanrolear con un concierto streaming

HERMOSILLO.- El Tri se prepara para celebrar sus 52 años de rockanrolear, y para ello tendrá su primer show streaming este 24 de octubre con invitados de lujo como Sabo Romo, Beto Cuevas, Gian Marco y Flor Amargo.

“La tocada va a ser real, sólo que, a través de una plataforma virtual, con un escenario, performance, con equipo de sonido. La banda va estar en su casa, va a poder gritar, cantar, se va a desahogar como si estuviera en el Palacio de los Deportes o en la Arena Ciudad de México”, explicó.

Dijo que aunque la pandemia no les permite tener un show presencial, eso no será impedimento para que la agrupación festeje este importante aniversario que no se grabará, por lo que es una oportunidad única.

“No podemos dejar de pasar el aniversario de El Tri y la única forma de hacerlo es así. Sabemos que las personas van a estar en su casa a la distancia, disfrutando y gritando ¡que viva el rocanrol! Estar en contacto con la raza nos da motivación para echarle todas las ganas y olvidarnos de todas las broncas. Esta tocada es única, no se va a grabar ni se va a ver después”, detalló.

Y el rockero adelantó algunas de las canciones que formarán de esta celebración de la cual podrán formar parte personas de cualquier parte del mundo.

“Vamos a estrenar muchas canciones que hemos compuesto, como ‘El virus del amor’ y ‘Sobrevivir’; también vamos a abarcar lo más que podamos de la discografía de El Tri, lo más posible de las rolas clásicas y de las nuevas”, puntualizó.

¡NO TE LO PIERDAS!

¿Qué? Concierto del 52 aniversario de El Tri

¿Cuándo? 24 de octubre

Horario: 18:30 horas (Sonora)

A través de: Plataforma Live

Precio: 120 pesos.