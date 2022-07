Álex Kaffie procede legalmente contra 'Las Perdidas'

MÉXICO.- Se dio a conocer a través de la sección de espectáculos del programa 'Sale el Sol'donde Álex Kaffie reveló que procedió legalmente en contra de las influencers conocidas como Las Perdidas.

El colaborador de Imagen Televisión dio todos los por mayores de lo que habría sido una serie de amenazas en su contra.

Las Perdidas

Todo empezó cuando Las Perdidas arremetieron contra el periodista tras haberlas llamado "piojas" durante dicho matutino, por lo que el también conductor compartió que levantó una denuncia en contra de las chicas por amenazas recibidas durante el pasado fin de semana.

El periodista confeso que desconocía la identidad y ocupación de las chicas hasta antes del incidente, y se refirió a ellas como 'piojas' para defender a Lorena Herrera.

También Kaffie confirmó que durante el finde semana pasado comenzó a recibir mensajes y llamadas desconocidas cuyo posible origen era de los fanáticos de las populares influencers.

"No sé como consiguieron mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron… Ahora sí que incitaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran... No se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos", comentó.

Otro de los motivos que lo llevaron a levantar denuncia fue la posible extorsión por parte de Las Perdidas, ya que afirmó que el siguiente paso seria dinero a cambio de su seguridad.