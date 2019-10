Alex Kaffie pierde demanda y se disculpa con Lucía Méndez; él la atacaba por sus cirugías

CIUDAD DE MÉXICO.-Alex Kaffie se disculpó públicamente con la actriz Lucía Méndez tras 5 años de una batalla legal por difamación.

Hace 5 años, casi 6, Lucía Méndez me demandó por daño moral, un juez ha dictado sentencia, y acatando ese fallo, frente a ella le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen”, dijo el polémico conductor de espectáculos.

Además indicó que quería reiterar esa disculpa, “porque ella era una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional, cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada, me merecen todo mi respeto”.

Ante estas declaraciones, Méndez le dio la mano a Kaffie y le agradeció que llegaran a este acuerdo.

“Estoy feliz de estar fumando la pipa de la paz, casi. Que quede claro que las cosas que dijiste, pues eran realmente por decirlas. Pero me siento contenta porque existe el perdón y Dios, que es más importante”, declaró la famosa actriz y cantante.

Cabe recordar que Alex la criticaba por sus cirugías, cosa que le molestaba mucho a Lucía.

"Siempre me atacaba mucho, que mis cirugías, mis cirugías... ¡y lo demandé! En algún momento me hice, ya tengo diez que no me toco. La suprema corte me dio la razón a los cinco minutos, y gané. Él metió un amparo para que no tuviera que pagarme , y lo perdió. ¡Los tiene que pagar!", declaró Lucía este año en el programa La Saga de Adela Micha.

En un principio se dijo que Alex Kafie tendría que pagarle a Méndez la cantidad de 500 mil pesos.

"No es asunto de lana, sino sentar un precedente", dijo en aquel momento la cantante de "Mi amor, amor" y "Nos aburriremos juntos".