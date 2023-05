Disfonía espasmódica: Alex Ibarra habla con Adela Micha sobre la terrible enfermedad que padece

CIUDAD DE MÉXICO.-En una reciente entrevista exclusiva, Alex Ibarra, reconocido actor y cantante mexicano, abrió su corazón a la conductora Adela Micha para hablar sobre la terrible enfermedad que ha afectado su carrera en el mundo del espectáculo.

La conversación reveló los desafíos que Ibarra ha enfrentado debido a la disfonía espasmódica, una afección neurológica que ha alterado significativamente su voz y lo ha llevado a tomar decisiones difíciles en su trayectoria profesional.

Te puede interesar: Adela Micha recuerda que Yolanda Andrade le propuso matrimonio

Ibarra describió cómo esta enfermedad ha afectado su capacidad para hablar con normalidad. Explicó que la disfonía espasmódica es causada por un problema en el cable que conecta su cerebro con las cuerdas vocales. Este cable envía señales incorrectas a sus cuerdas, lo que provoca espasmos involuntarios y dificulta su capacidad para emitir sonidos.

Es una enfermedad neurológica que afecta mi voz", señaló Ibarra durante la entrevista. "Actualmente hablo de forma ronca porque me inyectan botox en las cuerdas vocales. Esto las paraliza y evita que choquen entre sí, lo que me impide producir sonidos normales. Aunque parece una situación difícil, no me considero enfermo. Para mí, es como un juego que me ayuda muchísimo".