Alex Hoyer se sincera sobre su relación con Danna Paola

Alex Hoyer habla al respecto de los rumores que giran en torno a su relación con la artista Danna Paola, luego de que estuvo en México en compañía de ella durante una posada exclusiva este fin de semana.

Al ser interceptado por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el joven de 24 comentó: “Estoy aquí para apoyarla, la admiro muchísimo, es una gran artista, mejor persona”.

Pero a la pregunta directa sobre si podrían llegar a ser algo más que amigos, Alex replicó: “La estamos pasando muy bien, nos estamos entendiendo muy bien […] yo la admiro muchísimo, y eso”.

De la misma manera, enfrentó los cuestionamientos sobre las especulaciones con respecto a que es alguien que le provoca violencia emocional a la intérprete. “Yo tengo súper claro quién soy e igual mi familia. Yo me estoy preparando para el año que sigue”.

Como se recordará, el pasado mes de octubre trascendió que Danna Paola y Alex Hoyer habrían iniciado un romance; sin embargo, lo más relevante de la información fue que aparentemente el joven nacido en Los Ángeles, California, estaría abusando de la fama de la mexicana.

Tras la publicación de la revista, Danna Paola se pronunció en su cuenta de Twitter y negó esta situación. “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió en su mensaje.