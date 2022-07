Alex Hoyer habla de su relación con Danna Paola: "Estamos en llamas"

MÉXICO.- Luego de mantener su vida sentimental en secreto durante tanto tiempo, Danna Paola se ha dejado ver más enamorada que nunca a la par que goza de uno de los puntos más altos de su carrera. Desde que confirmaron su relación, la cantante y Alex Hoyer han presumido de su cariño en redes sociales y en los distintos eventos donde acuden juntos.

Aunque tienen dos años en una relación, es en los últimos meses que decidieron mostrarse como una pareja públicamente. “Para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión y no es un secreto. Ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece estar al lado de una persona que admiro y me admira”, dijo Danna Paola en una entrevista reciente.

Por su parte, Alex Hoyer también hizo sus declaraciones sobre el romance. Durante su paso por la alfombra rosa de los MTV MIAW 2022, celebrados el pasado 8 de julio en la capital mexicana, el joven reconoció que no solo está muy enamorado de su novia, sino que también tiene un lazo con ella en otras áreas.

“Todo súper bien, la verdad es que tenemos una relación súper bonita que estamos disfrutando mucho. Cada día más enamorados, haciendo mucha música y disfrutándolo”, dijo.

Día a día nos la pasamos muy bien, somos muy buenos amigos, somos muy buenos compañeros de trabajo, somos muy buenos novios, somos muy todo, entonces disfrutando al 100 por ciento toda la relación”, contó Hoyer a Infobae.

Pareja en llamas

Por otra parte, aseguró la relación con Danna Paola está más encendido que nunca, en referencia a un premio para el que ambos fueron nominados. “Creo que sí estamos en llamas, hace favor ese nombre, hace justicia”, dijo refiriéndose al premio Pareja en Llamas de los MTV MIAW 2022.

Aunque los se esperaba que la pareja pasara por la alfombra rosa, cada uno llegó por su cuenta. Mientras Hoyer se dejó fotografiar a su llegada; Danna apareció hasta que inició el evento, usando un vestido de novia para su presentación con Moderatto.