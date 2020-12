Alex Fernández y su sesión familiar en pijamas sin el potrillo

JALISCO.- Una serie de tiernas imágenes al interior de su hogar y al pie del árbol de navidad es las que compartió el intérprete más joven de la dinastía Fernández, publicando en sus redes sociales una sesión navideña en pijama junto a su familia.

En las imágenes se puede apreciar a Alex Fernández Jr. al lado de su prometida Alexía Hernández y su pequeña mascota, quien también viste una pijama en color azul.

En las gráficas también se puede apreciar a la joven madre del cantante, América Guinart, ex esposa de Alejandro Fernández, quien viste una pijama en color rojo, que hace juego con la pijama que usa su hijo.

Alex Fernández y Alexía Hernández visten pijamas coordinadas en color beige con estampado de osos en color negro y vistos en rojo, que combinaron con bodas altas para posar en la sesión navideña del 2020.

El gran ausente de la sesión es Alejandro Fernández, padre del intérprete y quien lleva el mismo nombre. Se entiende que el cantante quiso una sesión con su actual familia y al estar separado de su madre, decidió omitir a su padre de la sesión familiar,

La familia Fernández con boda en puerta

El cantante Alex Fernández Jr anunció hace una semana su compromiso con su novia Alexia Hernández, confesando que se encuentra más que ilusionado y al pendiente de todos los detalles de la boda.

Ya son 10 años de una buena relación sentimental la que mantiene Alex y Alexia. La joven pareja ha declarado que desean tener una boda privada y sin muchos invitados.

“Ya tenemos estimada una fecha, ya tenemos todo organizado bastante bien y esperemos que sea pronto… Va a hacer algo súper especial, no va a ser ninguna boda gigantesca ni nada por el estilo; por lo mismo, como ahorita estamos en este momento (de contingencia), quisimos hacer algo súper íntimo, súper privado, súper chiquito”, comentó a medios como Sale el sol.

Durante su última entrevista el intérprete declaró que desea seguir los pasos de su padre, Alejandro Fernández, y ser un papá joven.

“Yo siempre he dicho que me gustaría ser papá joven, como mi papá, porque yo tuve una muy buena relación con él, así como padre e hijo y también como amigos, y es algo que me gustaría crear con mis hijos”, explicó.