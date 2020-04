Alessandra Villegas se pone creativa por su pequeño hijo

A Alessandra Villegas le tocó enfrentar la cuarentena con un pequeño de un año de edad, así que además de lidiar con las adversidades propias de la crisis de salud, se las ha tenido que ingeniar para no estresar al pequeño Daniel Alejandro, quien junto a sus padres, ha aprendido a vivir en el aislamiento.

La conductora de televisión y su esposo, el también presentador venezolano Daniel Sarcos se turnan los cuidados pero también buscan pasar tiempo juntos mientras los tres se encuentran en su casa de Miami.

"Creo que nunca son demasiadas las precauciones que se puedan tomar, sobre todo en mi caso que mis papás están grandes, tengo un bebé pequeño y siempre son más delicados, entonces en casa literalmente encerrados, guardados; Daniel y yo nos las ingeniamos, tratando de ser productivos con el tiempo que tenemos en nuestras manos y para no sobre pensar y estresarnos", detalló Villegas.

Desde marzo, la conductora y su familia decidieron auto recetarse la cuarentena debido a que en su vida cotidiana realizan viajes con frecuencia, ya que viven entre Miami y Santo Domingo, República Dominicana, donde se encuentran los papás de ella.

"Queríamos ser responsables y autorecetarnos por seguridad, por los demás. A mis padres no los he visto a pesar de que nos veíamos prácticamente a diario porque vivimos cerca. Mientras tanto aquí estamos tratando de no caer en malos hábitos de comer de más", contó.

Para distraerse, Alessandra ha utilizado sus redes sociales como una herramienta para comunicarse con el público que disfruta de videos donde da consejos de belleza, rutinas de ejercicio y tips para madres.

"Grabamos un video Daniel y yo y justamente comentamos que a veces lo que menos tiene uno es tiempo para estar con su familia y lo que estamos tratando dentro del estrés y la angustia que obviamente existen, es de disfrutarnos y de saber aprovechar este tiempo tan valioso".

Ahora, que lleva más de un mes en confinamiento, recomienda además de acatar las medidas sanitarias indicadas, tomar conciencia y responsabilidad social así como hacer reflexiones personales y emplear el tiempo en actividades positivas como convivir con la familia, planificar un proyecto, hacer ejercicios organizar la casa, para con ello evitar el pánico y generar resultados prósperos.

"Espero que el gobierno y el mundo tomen las medidas y conciencia porque esto es una cuestión donde todos como comunidad tenemos que unirnos. Mi esperanza es que traten de solucionarlo lo más pronto posible, que ocasione la menor cantidad de daños posibles, tanto de salud como económicas, para muchas familias y negocios incluyendo los nuestros y que no pase en vano", concluyó.