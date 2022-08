Alessandra Rosaldo ya no quiere tener más hijos

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo y su pareja Eugenio Derbez demostraron ser una de las parejas del medio más sólidas, aún con los recientes chismes sobre una separación, tras una declaración de una vidente quien señaló que el actor tenía una nueva pareja sentimental.

Aunque en este momento los artistas siguen juntos y no ha habido pruedas de una infidelidad por parte del actor, aun así Rosaldo se sinceró en una entrevista con Javier Poza revelando que una de las cuestiones más laboriosas ha sido la crianza de su hija.

Para mí no ha sido fácil, sé que para otras mamás sí lo es. Para mí, por el tipo de persona que soy yo, por mi personalidad y por el tipo de mamá que soy yo, no ha sido fácil”

Manifestó la intérprete que recientemente se unió a la exitosa gira del 90’s Pop Tour pese que se había mantenido alejada de los escenarios para cumplir con su trabajo de mamá.

Labor de madre

Tras casarse en el 2012, Alessandra dio a luz en el 2014, por lo que se ausentó durante algunos años de sus proyectos artísticos.

''Por eso los primeros años, por lo menos los primeros cuatro años, casi no trabajé nada. Hice muy poquitas cosas, contadas y siempre alrededor de Aitana y de nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, de estar siempre cerca de ella”, Explicó Rosaldo.

Ya no quiere hijos

Ante dicho escenario, la artista expresó que ya no quiere tener más hijos. “[No agrandaremos la familia]. Sólo que sea con más perros, gatos, peces, canarios, pero bebés ya no (…) Ya no estoy en edad, ya nos tardamos mucho, ya”, mencionó.

Por otra parte, Rosaldo mencionó que en cuestiones laborales, hay aspectos positivos y negativos con relación a que Aitana ya no sea una bebé.

“Ahora es muy chistoso porque hay muchas cosas que son más fáciles, ahora que ya es mucho más grande. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que son más difíciles. Ya no puedo estar llevándola conmigo a todas partes como antes, que era chiquita, porque ahora por la escuela ya no puede faltar tanto como antes. Ahora hay más estructura y reglas que no podemos romper tan fácilmente. Al mismo tiempo es fácil porque es una niña mucho más grande, que ya no me necesita como antes”, detalló Alessandra sobre la única hija que procreó con Derbez.