Alessandra Rosaldo recuerda orgullosa los inicios de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- La cantante Alessandra Rosaldo se expresó orgullosa de su pareja, el comediante Eugenio Derbez en la premiere de la plícula ''The valet'' en LA.

La artista en compañía de su marido, exteriorizó su orgullo y emoción por los logros obtenido de Eugenio

La intérprete acompañó a su marido a esta gala y sin dudarlo externó su emoción y orgullo por los logros que ha obtenido Eugenio en el ámbito profesional.

“No te lo sé explicar, porque hay una parte de mí que lo veo como mi marido, y hay otra parte en la que digo ¡Oh my God, es Eugenio Derbez!, dijo Rosaldo en entrevista para el programa Despierta América.

De igual forma, Alessandra recordó el momento cuando no tenía ninguna relación con el productor y comediante, destacando que nunca pensó acompañarlo en instantes tan importantes en su vida.

Me acuerdo de cuando yo lo veía en mi casa hace 25 años, que nos juntábamos en mi casa exclusivamente para ver XHDRBZ, porque era el momento familiar para verlo, y digo ¡no puedo creer que sea mi esposo!, o sea, ¿en qué momento?, jamás me hubiera imaginado cuando yo lo veía y me moría de risa, y el Súper Portero que era mi máximo […] y ese es el señor con el que estoy casada, o sea no sé cómo explicártelo, es muy raro, porque por un lado conozco perfecto al hombre, pero también está la estrella”