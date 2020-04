Alessandra Rosaldo halagada de que Victoria Ruffo sea fan de Sentidos Opuestos

Luego de que José Eduardo Derbez confesara que es fan de Sentidos Opuestos debido a que Victoria Ruffo escuchaba todos los temas de la agrupación, Alessandra Rosaldo no perdió la oportunidad de agradecerle a la ex de Eugenio Derbez que su hijo sea su fan.

Eso yo no lo sabía, eso me encantó, fue de wooow, me encantó, me pareció bellísimo, yo no sabía que la razón por las que él se sabe las canciones de Sentidos, que sí he de decir que de los 3 hijos mayores de Eugenio, él único que es mi fan, fan, fan, es José Eduardo, se sabe todas las canciones, y que se las sepa por su mamá, híjole, me pareció bellísimo, me encantó”, dijo Rosaldo en entrevista para el programa ‘Javier Poza en Fórmula’.