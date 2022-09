Alessandra Rosaldo habla de los rumores de un infarto de Eugenio Derbez.

En un primer comunicado, Alessandra Rosaldo habló sobre las operaciones que ocuparía el actor por su accidente, Eugenio Derbez, sin embargo, ante las especulaciones decidió enfrentar a la prensa y desmentir un posible infarto.

Yo creo que como cualquier otro ser humano del mundo, al que de repente le ponen un alto, obviamente no es fácil. Entiendo que de repente las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, y la primera frase es “él está bien”, y también menciona un accidente que es lo que sucedió, entonces entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular, y agrandar, y hablar de cosas que no son”

dijo Rosaldo.

Desmiente infarto

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar a Los Ángeles, la artista también se refirió a los señalamientos que dicen si fue un infarto porque la foto donde se observa la mano de Derbez está débil y amarilla.

“Ves como cada quien ve lo que quiere ver, que si está amarilla, que si está verde, pues ¡está normal!, está hinchada obviamente porque la lesión es muy fuerte y muy grande. La operación fue muy delicada, muy larga, pero está normal”, dijo la cantante.

Sobre cómo se encuentra Eugenio en este momento, la artista comentó: “Por supuesto que el sentido del humor siempre está ahí, pero estos días han sido complicados porque los medicamentos que está tomando son muy potentes y entonces gran parte del tiempo está dormido”.

Cumpleaños de Derbez

Al respecto de cómo celebrarán el cumpleaños de Derbez, Ale explicó: “Somos mucho de sorpresas y de planear de último momento, entonces seguramente hubiéramos hecho algo mucho más especial, pero este es un cumpleaños extra especial, quizá no será normal, pero sí será un cumpleaños en el que estará muy apapachado, muy consentido, muy besado, muy abrazado y rodeado de amor y un cumpleaños para celebrar y bendecir su vida y estar juntos”.

Finalmente, Rosaldo no quiso asegurar si todos los hijos del comediante y productor pasarán este día con él, además de revelar que como toda una profesional cumplirá con los conciertos que ya tenía pactados en la gira de los 90´s Pop Tour.

“Yo no podía no estar en esta Arena Ciudad de México, pero por eso hacemos el esfuerzo. Hay una gira que está yendo cada vez mejor, entonces yo haré mi mayor esfuerzo por estar al 100 con él y por hacer esto, de no dormir, llegar, cantar, irme”, manifestó.