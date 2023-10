Alessandra Rosaldo dice que a Eugenio Derbez no le afectan las críticas de redes

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo defendió a Eugenio Derbez después de que en los últimos días el actor se convirtiera en tendencia por un video del 2018 en donde externaba su postura sobre el trabajo sin paga a los jóvenes.

Ante la ola de críticas, la esposa del comediante no dudó en tocar el tema durante una conferencia de prensa del grupo Sentidos Opuestos y contó que a diferencia de lo que se pudiera pensar, para Eugenio no es complicado sobrellevar estas situaciones.

A él que cada seis meses le toca duro y tupido por lo que sea, porque ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra, ni sí, ni no, porque es tristísimo, cuando lo he visto en estas crisis de las redes, que todo el equipo está patas para arriba tratando de solucionar (…) él siempre está en su centro, él siempre está tranquilo, como que tiene esta capacidad de desprenderse, de salirse de sí mismo, y de ver las cosas desde afuera y realmente medir qué tan graves son las cosas”

Dijo al respecto.

Situación diferente

No obstante, la intérprete, manifestó que para ella la situación es totalmente diferente. “Tampoco es nada fácil, y yo eso se lo he aprendido mucho a Eugenio, a no tomarme las cosas de manera personal, a mí antes me afectaba mucho lo que leía en las redes”, declaró.

Por otra parte, en la entrevista concedida al programa Venga la Alegría, Alessandra confesó que está viviendo una complicada situación personal con la llegada de la menopausia. “En esta edad, me ha tocado tener cambios fuertes, que no son tan padres, yo he tenido que cuidarme más, he tenido que conectarme más con mi cuerpo y escucharlo, porque el cuerpo habla… No se habla de la menopausia, no se sabe o por lo menos no sabía mucho de la menopausia, y mucho de lo que yo pasé fue precisamente por ignorancia, por no saber qué se hace en esa etapa de la vida, o qué es lo que me está pasando, y muchos de los síntomas uno cree que son normales o que son otras cosas, y luego te acostumbras a vivir sintiéndote mal”. expuso sobre el tema.

Por último, Rosaldo reveló algunos de los malestares que ha vivido con la llegada de la menopausia. “No fue tanto emocional, fue mucho más físico, claro que pasé y he pasado con los cambios de humor, claro, por supuesto, pero no lo sentí tanto como de manera emocional, sino mucho más físico, para mí los cambios físicos fueron muy fuertes, sobre todo los malestares físicos, obviamente dolores de cabeza, mareos, aumento de peso, caída de pelo”, explicó.