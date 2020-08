Alessandra Rosaldo confesó que tiene dos años lidiando con la menopausia

MÉXICO.- Mediante su canal de YouTube, Alessandra Rosaldo mantuvo una platica sobre la menopausia y como ésta puede afectar de diferentes maneras a cierta edad.

La esposa de Eugenio Derbez, quien tiene 48 años actualmente, aseguró que desde hace dos años entró a la menopausia y confesó que no ha sido nada fácil para ella. Aunque sí tuvo que cambiar algunos hábitos para sentirse mejor.

“Yo empecé este proceso a los 46 años, ahorita tengo 48, casi 49. He tenido cualquier cantidad de síntomas, pero empecé a no reconocerme, a subir de peso inesperadamente y aparentemente sin explicación. Entonces empiezas con ‘¿Qué me está pesando? ¿Por?’. De ahí empieza una cadena de cosas y de síntomas ha sido un proceso para mí muy fuerte y de mucho tiempo, yo ya llevo dos años y pico”, contó.





Por si eso fuera poco, la cantante agregó que tuvo una etapa depresiva que la hizo caer en un círculo vicioso y de abandono personal.

“Si bien me he movido gran parte de mi vida, cuando empecé con estos síntomas y en este proceso de empezar a saltarme unos periodos, subir de peso, estamos viajando mucho, yo empecé a caer no sé si en depresión, pero sí empecé a hacer un círculo vicioso de abandonarme a mí misma, de dejar de comer bien, estaba totalmente sedentaria, yo estaba mal y con todos los síntomas al 100 por ciento”, agregó.