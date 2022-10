Alessandra Rosaldo celebra 30 años de Sentidos Opuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alessandra Rosaldo saltó a la fama gracias a la reconocida agrupación de pop Sentidos Opuestos donde ha compartido crédito con Chacho Gaytán que ha sido su cómplice en este tiempo.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante compartió una fotografía en la que se puede ver a Alessandro y Chacho abrazados de espaldas mientras deleitan a sus seguidores con sus éxitos musicales.



Por su parte la esposa de Eugenio Derbez aprovechó para compartir que la agrupación se encuentra celebrando 30 años de trayectoria, en el que han podido seguir presentes a través de sus canciones.



Además Alessandra agradeció el apoyo incondicional por parte de sus fanáticos y todo lo que ha vivido a lado de Chacho, que han podido aprender juntos durante esta carrera musical.

30 años contigo que me lees, que has seguido nuestros pasos, coreado nuestras canciones, bailado nuestra música y formado parte de nuestra fiesta. 30 años contigo @chacho_gaytan que no cambio por nada. 30 años de mi sueño más grande hecho realidad, de aprendizaje profundo, de incontables memorias, momentos y magia que perdura. 30 años de conocerte @sentidosopuestosof ¡y me sigues sorprendiendo! GRACIAS INFINITAS POR TANTO y que siga la fiesta!!! ¿Te unes?” se puede leer en la publicación.