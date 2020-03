Aleks Syntek pide unión para salir adelante de situación por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleks Syntek mandó un mensaje de inspiración a todos sus seguidores a través de un concierto que transmitió en sus redes sociales, y pidió unión a toda la gente para salir delante de la difícil situación que vive el mundo debido al coronavirus.



"No pierdan la fe, todo va a estar bien, los abuelos siempre dicen 'no hay mal que por bien no venga' y es una buena frase, siempre salen cosas buenas de cualquier adversidad, de cualquier cosa que nos asusta y saca lo mejor de nosotros, ese México que yo vi, que me conmovió tanto en el terremoto, es el México que ahora queremos ver todos, con esa empatía, con ese cuidado, cuídense mucho, tomen sus precauciones y no hay que entrar en



pánico, hay que hacer bien las cosas…", dijo el cantante durante su transmisión.

A las 19:00 el cantante mexicano se conectó a su cuenta de Facebook e inició interpretando temas como "Más fuerte de lo que pensaba", "Sin ti", "Bendito tu corazón", "A veces fui", y "Más de mil años".



"La música te trae momentos de alegría y es lo que estoy intentando también, refrescarles la memoria con cosas bonitas, con situaciones placidas que haya un respiro para todos y así estaremos apoyando con más música, ojalá podamos organizar otro conciertito como este", dijo.



Syntek estuvo acompañado de una corista y un baterista, mientras que él interpretaba las canciones tocando su teclado. Aunque las autoridades de sanidad han recomendado que haya una sana distancia entre las personas y que no salgan de sus hogares, el cantante explicó que tanto él, como su equipo que le ayudó a preparar el show, tuvieron las debidas precauciones.



"Hicimos esto con mucha prudencia, hemos estado con el saludo japonés que es muy bonito y de reverencia", comentó. Y después bromeó diciendo: "Ruge la red porque piensan que no me puse gel, pero hoy sí me bañé porque íbamos a estar juntos…".



El cantautor también aprovechó el momento íntimo con todos sus admiradores y relató varias anécdotas de lo que ha vivido a los largo de su trayectoria musical, además compartió algunas reflexiones.



"A veces he dicho cosas que han sido mal interpretadas, a veces cuando eres figura pública lo ven todo en grande, pero somos seres humanos, la regamos, cometemos errores y todos aceptamos el perdón y muchas veces he pedido disculpas, cuando se me suben las trancas…", platicó.



Entre la transmisión que realizo a través de Facebook y YouTube, fueron 10 mil personas, aproximadamente, las que pudieron disfrutar de temas como "Duele el amor", "Lucha de gigantes", "Es por ti", "Tu recuerdo divino", entre otras.



Con más de una hora de streaming el cantante, que recibió elogios y mensajes de apoyo y agradecimiento por parte de su público cerró su presentación con canciones como "Intocable", "Sexo, pudor y lágrimas" y "Corazones invencibles".