Alejandro Tomassi asegura que su ex esposo lo acosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Tomassi ya no puede más con el acoso constante de su ex esposo, Óscar Ruiz.



El actor aseguró que el sujeto es un psicópata, que sólo está buscando la forma de hacerle daño.



No es que haya regresado, nunca se ha ido, está obsesionado. Es una persona enferma y seguirá hasta que se cansé. Mucha gente me dice que ya no haga caso, pero no saben que es una persona obsesiva y que está constantemente haciendo daño. A muchas personas les ha hecho daño", mencionó Tomassi en entrevista para TV Azteca.



Agregó que Ruiz sólo busca dar información falsa a cambio de dinero porque no sabe hacer nada.



"Es que no sabe hacer nada, está viviendo de otras personas y como no sabe hacer nada y no es nadie, entonces trata de vender notas falsas, porque son falsas, pero todo es mentira, el caso sigue adelante.



"Es una persona enferma totalmente, pero no lo defino yo sino los médicos que lo trataron por las drogas y el alcohol que usa, es un psicópata".



Lo que lo tiene preocupado es que se trata de un hombre agresivo, que insulta a su familia por las redes o el whatsapp, aunque descartó temer por su vida.



"No temo por mi vida, pero si algo me sucede sí creo que pueda ser de su parte", finalizó.