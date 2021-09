Alejandro Speitzer podría interpretar a Vicente Fernández en bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los ídolos mexicanos que falta de producir su bioserie es Vicente Fernández, pero parece que la espera se acorta cada vez, después que se confirmó que el proyecto va avanzando a pesar de la pandemia y los padecimientos del cantante.

La noticia de la confirmación del proyecto se dio a través del programa de espectáculos vespertino, "Ventaneando", después que los conductores comentaron que la familia Fernández declaró, "Que el proyecto está contemplado desde antes de la pandemia".

La presentadora de televisión Rosario Murrieta detalló que, mientras "El Charro de Huentitán" se recupera en el hospital tras la caída que sufrió, "se está preparando si bioserie en una ciudad de Hidalgo y, el protagonista podría ser Alejandro Speitzer".

Los comparativos no se hicieron esperar

Los comparativos por parte de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, pues hay quienes dicen que Speitzer no tiene nada que ver con Don Vicente Fernández, pero las imágenes no mienten. Si lo interpreta en su época de juventud, el parecido podría ser impresionante.

Se rumora que Carlos Rivera declinó la invitación a participar en el proyecto, pese a que hubiera sido un gran paso en su carrera ya consolidada, el novio de Cynthia Rodríguez habría preferido no cambiar su agenda de trabajo.

De acuerdo con los más recientes reportes médicos, Don Vicente es alimentado a través de una sonda, y su recuperación es lenta, aunque se mantiene estable en terapia intensiva.