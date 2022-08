Alejandro Speitzer defiende a Danna Paola por críticas a su cuerpo

Ciudad de México.- Los actores Alejandro Speitzer y Danna Paola se han convertido en unos de los artistas mexicanos con mayor éxitos debido a las producciones de las que han formado parte.

En días recientes Danna se ha colocado en la mira pública por su aspecto físico, y es que en los últimos meses la cantante ha bajado considerablemente de peso, e incluso su colega el tiktoker Edrei Peña exteriorizó su preocupación por el peso de Paola.

Por otro lado, Speitzer aprovechó la oportunidad y salió en defensa de su amiga cuando los medios lo cuestionaron por la polémica que ha tenido la actriz.

Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona, la verdad es que… al igual que lo acabas de hacer tú, hablar de mi físico, como que estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas, no quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados, hay gente que pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuoso”