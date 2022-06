Alejandro Sanz fue una de las inspiraciones musicales de Camilo

Tijuana BC.- El cantante colombiano compartió un video en su cuenta de Instagram donde le muestra al español un par de imágenes cuando él apenas contaba con 13 años e interpretó dos temas de su autoría “Cuando nadie me ve” y “Corazón partio”.

Me encanta que no lo hayas visto, hace quince años en día mil siete, me da vergüenza, pero no importa, vergüenza no es la palabra perdón, pudor y te lo quería mostrar y compartir porque siento en mi corazón que es como un círculo que se completa y siento que mi primer pasito que yo di hace quince años por ti, para mi significa mucho”