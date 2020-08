Alejandro Sanz: Su emotivo reencuentro con sus hijos tras seis meses de separación

MIAMI.- Tras medio año de distanciamiento a causa de la pandemia por coronavirus, el cantante español Alejandro Sanz pudo reunirse por fin con sus hijos menores, fruto de su matrimonio con Raquel Perera.

El intérprete pasó el confinamiento en España mientras que tres de sus cuatro hijos permanecieron en Miami. Debido al cierre de fronteras y a la situación sanitaria global, no les fue posible reunirse sino hasta ahora.

A lo largo de todos estos meses, el intérprete de "Corazón Partío" no dejó de comentar con sus seguidores en Instagram lo mucho que extrañaba a sus hijos y con frecuencia compartía las fotos que les tomaba durante sus videollamadas.

Cuando su hijo Dylan cumplió nueve años, el cantante español escribió: "No soy capaz de describir con palabras las inmensas ganas que tengo de abrazar a mi pequeño gran artista". De igual forma, el días que Alma cumplió seis escribió un amoroso mensaje en sus redes: "Tengo una cuenta atrás interna que ha llegado a cero desde hace mucho tiempo. Quiero abrazarla. Celebro su cumple y celebro su vida".

Pero no hay plazo que no se cumpla y en complicidad con su ex, el cantante ibérico planeó una sorpresa para su reencuentro con los niños: se escondió en una caja llena de globos para después salir y llenarlos de abrazos.

En el breve clip que compartió el cantante se ve a los niños corriendo emocionados hacia los brazos de su famoso papá. El intérprete también pudo reunirse con su hijo Alexander, de 17 años, quien también radica en Estados Unidos.



"Me encantaría definirles esta semana. He sentido la felicidad en estado puro. Ellos son la razón y el combustible de mi vida. Por fin con mis niños. Los amo", escribió.

Con lo anterior queda claro que, pese al proceso de divorcio, Alejandro mantiene una relación cordial con Raquel Perera. Según las últimas versiones al respecto de la disputa legal, las cuentas del cantante fueron congeladas a petición de ella con el fin de no poner en riesgo el patrimonio de sus hijos.