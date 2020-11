¿Alejandro Fernández y Angélica Vale tuvieron romance?

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica María y Vicente Fernández siempre se ha sabido que ha mantenido una fuerte amistad desde que eran jóvenes, es por esto que sus hijos Angélica Vale y Alejandro Fernández se conocieron ya desde hace tiempo, es por eso que ha habido fuertes rumores de que ambos pudieron haber tenido un romance, pero Chente y la reconocida actriz mexicana hablaron al respecto.

Según Angélica María aclaró en un radio estadunidense que su hija no fue novia ni mantuvo ninguna relación sentimental con Alejandro Fernández y aclaró que le hubiera encantado que Alejandro llegará a ser su yerno, por todo el cariño que le tiene.

No fueron novios. Creo que se han de haber coqueteado, pero no fueron novios nunca y sé todos los novios de mi hija”, aclaró. Angélica María

Sin embargo no pudo faltar la opinión de Vicente Fernández, que se unió a la plática por vía telefónica, pero dejó en claro el cariño que hay entre sus hijo, pero no descarta la posibilidad de que haya pasado algo más, incluso le comentó a su amiga que ni siquiera ellos pueden saber si hubo algo o no.

Incluso sobre los rumores de que el interprete de "Un millon de primaveras" había propuesto que la actriz se encarga de que sus hijos se conocieran, Angélica María comentó que no recuerda exactamente como se conocieron, pero asegura que el cariño entre ellos siempre ha estado.

Con información de People en Español