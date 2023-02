Alejandro Fernández habla sobre últimos momentos que pasó con su padre

Ciudad de México.- A pocas horas desde la cuarta aparición de Alejandro Fernández en el Festival Viña del Mar, el cantante se sinceró con los medios y recordó los últimos momentos que pasó junto a su fallecido padre, además de pronunciarse sobre los señalamientos por aparecer ebrio en el escenario.

Después de que su madre contara que Alejandro es a quien más le ha pesado la muerte del Charro de Huentitán, ahora es que el artista habló sobre el tema con la prensa.

El hecho de que haya descansado nos dio mucha paz, porque la estaba pasando muy mal y duró mucho tiempo, duró como dos meses, entonces fue una agonía fuerte, dolorosa para nosotros, y sí hubo un momento en el que estaba en el hospital en donde nos reconoció a todos, hablamos bien, perfectamente, o sea, él no podía hablar, pero hablábamos perfectamente con él y nos contestaba, fue maravilloso porque estábamos toda la familia y pudimos hablar con él”

Contó El Potrillo.

La ausencia de su padre

Acto seguido, el cantante mexicano manifestó que, con el paso de los meses, la ausencia del Charro de Huentitán ha sido más difícil de sobrellevar para él. “Al principio se extraña un poco, con el tiempo se extraña más y es difícil, o sea, cuando veía a mi padre lo veía con muchísimo cariño, nos veíamos con muchísimo amor, y bueno, se extraña mucho”, declaró.

De la misma manera, el artista aseguró que toda su familia ha estado al pendiente y cuidado de su madre. “Evidentemente pues se siente triste, no va a ser nunca lo mismo después de la partida de mi papá […] Hemos tratado de llevarla bien, que se la pase bien”, expresó el artista.

Con respecto al incidente en que supuestamente salió con copas de más al escenario en una de sus recientes presentaciones, Alex destacó que toda esta situación fue provocada por personas que no lo aprecian.

Fuera de contexto

“La verdad es que todo se empezó a salir de contexto, evidentemente la gente que está subiendo eso es gente que no me quiere, o que me quiere ver mal, usaron los únicos momentos en los que me veía muy mal, como que me agarré el pelo y me despeiné, más bien me agarró la emoción de que Alex estuviera cantando, me recordó a mi padre, todo, y empecé a llorar, abracé a mi hijo y me agarré llorando por todos los recuerdos”, expuso.

Finalmente, Alejandro Fernández envió un mensaje a sus seguidores con relación a sus próximas presentaciones. “Si en algo les puedo ayudar, es que creo que esto me va a ayudar a mí para no repetirlo y no volverlo a hacer, y medir mis sentimientos”, dijo al respecto.