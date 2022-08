Alejandro Fernández defiende su estilo ante los medios

Ciudad de México.- El cantante Alejandro Fernández se encontró nuevamente con la prensa tras la tunda de memes y críticas que recibió en las redes sociales después de subir unas imágenes con su nuevo aspecto.

Aunque el artista habría enviado un mensaje a sus detractores el día de ayer, esta vez aprovechó su encuentro con los medios para defender su estilo.

Estoy de vacaciones, no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa. No traigo nuevo look, así estoy, ni modo que me haya pintado el pelo blanco”

Dijo El Potrillo ante las primeras preguntas sobre la polémica de su aspecto.

No cambiará estilo

De la misma manera, Alejandro aseguró que pese a los señalamientos en contra, no cambiará el color blanco de su cabello. “Ya me las dejé mi amor, ni modo que me las arranque, siempre las tengo”.

Sobre las críticas que recibió por las fotos de sus vacaciones, el integrante de la Dinastía Fernández replicó: “Nada más que vivan sus vidas y dejen vivir a los demás. No me afecta en lo absoluto, pero digo, creo que deberían dedicarse más a mantener sus vidas y no estar al pendiente de los demás”.

Por otra parte, el intérprete dijo estar feliz con su vida familiar, y al ser cuestionado sobre si se considera un abuelo sexy, respondió:

“Encantado, muy bien, eso sí fue lo que me rejuveneció, me considero un abuelo… muy buen abuelo. Estoy feliz con mis dos nietas, las extraño muchísimo, estuve dos meses fuera, así que me muero de ganas de verlas”.

Finalmente, el artista dejó abierta la posibilidad de boda con su novia Karla Laveaga y agradeció su compañía durante las vacaciones que tomó.