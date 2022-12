Alejandro Fernández dedica emotiva felicitación de cumpleaños a sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Fernandez ha logrado tener una carrera sólida en la música mexicana, tal como lo logró su fallecido padre, Vicente Fernández con quien compartió el escenario en repetidas ocasiones.



Aparte de ser un gran cantante, “El Potrillo” se ha caracterizado por ser muy cercano a su familia y en esta ocasión no fue la excepción al celebrar el cumpleaños de sus dos hijas: Camila y América Fernández.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Me dediqué a perderte" compartió una serie de fotografías de la infancia de sus dos hijas quienes aparecen recargadas en su pecho.



Fernández aprovechó par hacerle llegar un mensaje en el que les hizo saber todo el amor que tiene hacia a ellas y lo orgulloso que se encuentra de verlas crecer y ser tan buenas en lo que hacen profesionalmente.



Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y ustedes dos no podrían ser más prueba de ello.Gracias por la doble magia de mi vida ♥️ No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas y chingonas que son.¡Las amo con todo mi corazón! @americafdzzg @camifdzoficial” se puede leer en la publicación.



Por su parte Camila Fernández compartió un video del momento de su trabajo donde aparece a lado de su hermana y el cantante, quien aprovechó para cantarle las famosas “Mañanitas”.





Los fanáticos de la familia Fernández hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “estan hermosas”, “felicidades a esas cuatitas que son lo máximo”, “hace ratito tenías dos hermosas bebés, pero han crecido”, son algunos de los que se pueden leer.



Alejandro Fernández responde al veto de la prensa



Alejandro Fernández apareció ante la prensa durante la alfombra roja de una marca de joyería junto a su novia Karla Laveaga, aunque no pude evadir los cuestionamientos sobre el veto de los medios en Guadalajara.



“Es que yo no me enteré. Yo no supe. (La carta) se la mandaron a otro Alejandro Fernández porque… No, no, no creo que fue una persona, porque sí literalmente fuera cierto pues aquí no los tendríamos”comentó el cantante.