Alejandro Basteri defiende a Luisito Rey: ''No era tan malo''

Ciudad de México.- Alejandro Basteri lanzó una línea de ropa al estilo italiano para honorar a su madre Marcela, quien habría desaparecido cuando él era adolescente y hasta ahora no ha aparecido.

Ya que en la serie de Luis Miguel se revelaron los supuestos abusos del padre hacia su familia, Alejandro confesó en entrevista que no tiene mucho recuerdos de esos momentos.

Creo que abrieron demasiados canales, donde probablemente yo por canales de protección propia no me acordaba, tenía un bloqueo total… yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y más ya no me acuerdo, porque lo tengo bloqueado”