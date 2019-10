Alejandra Ávalos: La única en confirmar la existencia del ‘‘catálogo de Televisa’’

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un canal de YouTube publicara la imagen de Lucero en el supuesta ‘‘catálogo de Televisa’’, la historia de este ha resurgido, y con el las entrevistas de las actrices que han hablado sobre su existencia.

Una de ellas fue Alejandra Ávalos, quien en noviembre de 2017 se sumó a estas declaraciones mediante las cámaras de Imagen Televisión. Ella confesó haber recibido invitaciones para ser parte de ese catálogo que ofrecía “favores sexuales” a publicistas y directivos de la empresa.

“Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, aclaró la estrella. Las sumas que le ofrecían llegaban hasta “1 millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”, la actriz dijo que esa llamada había sido hace alrededor de 25 o 30 años, pero que hace 5 le volvieron a insistir.

Alejandra decidió omitir nombres por respeto a quienes aún, en ese tiempo, se encontraban en el medio: “Hay muchas compañeras involucradas que son amigas mías, con las que yo he trabajado, muchas tuvieron la necesidad de hacerlo”, agrega.

Según información de Publimetro, Emilio Azcárraga Milmo creó el proyecto “Centro de Educación Artística” para capacitar nuevos talentos en el campo de baile, canto y actuación. A finales de los 90 se transformaría en una agencia de damas de compañía para famosos deportistas, millonarios empresarios y políticos de alto nivel.