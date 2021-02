Alejandra Ley reveló que conoció a su padre cuando tenía 15 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de interpretar al personaje de “Carola Rueda”, conocida como “La Gorda Carola” en la telenovela “Carrusel de las Américas”, Alejandra Ley supo que lo que más le gustaba era ser actriz y lo logró.

En una entrevista que le otorgó a Gustavo Adolfo Infante en su programa “El Minuto que Cambió Mi Destino”, Alejandra platicó parte de su vida, incluyendo el día en que conoció a su padre Ricardo Ley, abogado de profesión, a quien vio por primera vez a los 15 años de edad.

Nunca me hizo falta, en realidad. Mi mamá me contó una historia, me quedé satisfecha, pero hasta que tuve 15, que me tenía que ir a una gira de teatro en Cuba y no tenía mi pasaporte y no lo podía sacar. Tengo el apellido, pero no la firma, entonces le dije: ‘Por favor encuéntralo porque no me voy a perder la gira’”, dijo.

La ex concursante de “Desafío de Estrellas” destacó que por medio de amistades que tenían en común fue como su madre pudo dar con el paradero con su padre, a quien conoció un día después de volver de la escuela.

“Yo venía de la secundaria, caminando por la calle y antes de llegar a la casa oigo: ‘Cerraste por tu cuenta las parrandas… (Canción)’. Y oigo esa música, y ni siquiera sabía que venía de mi departamento, ni de mi edificio, y dije: ‘Ya llegó mi papá’. No me preguntes cómo lo supe, pero sí”, recordó.

La intérprete comentó que cuando llegó a su casa y abrió la puerta, vio a su mamá y a sus familiares que estaban en el lugar, quienes en algún momento hicieron el papel de padre con ella, y se quedaron en silencio cuando la vieron, ya que efectivamente estaba su padre en la casa.

“Y llega el señor Ricardo Ley y me dice: ‘Hola’. Y yo le digo: ‘Hola, mucho gusto, soy Alejandra, yo soy tu hija. Porque así soy. Cuando lo vi, has de cuenta que es yo con bigote. Todo está como tenso y me dice: ‘Oye hija, yo te quiero decir…’ (lo interrumpe) ‘¿Me vas a firmar mi pasaporte?’. Y me dice: ‘Pero es que yo primero te quiero decir…’. Y le digo: ‘A ver, no seas dramático. ¿Me vas a firmar mi pasaporte?’. ‘Sí, a eso vengo’, le dijo. ‘A bueno, mucho gusto, platiquemos’”, relató.

La actriz de “Doña Flor y sus Dos Maridos” aseguró que después de su reencuentro, ha tenido una muy buena relación con su padre, a quien quiere mucho y no le tiene rencor por no haber estado parte de su infancia, ya que la dejó en muy buenas manos de su madre, su abuela y uno de sus tíos.