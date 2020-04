Alejandra Haydee revela que sufrió acoso sexual por parte del director Carlos Marcovich

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Alejandra Haydee confesó que sufrió de acoso sexual y discriminación por parte del director argentino Carlos Marcovich.

Haydee conoció al director en 2013, mientras grababa un vídeo musical con la agrupación “Camila”, y afirma que ahí se dio cuenta que era un alcohólico.

Dos años más tarde, Marcovich contactó a Alejandra para que participara en la película “El Hotel”, filmada en Playa del Carmen, pero tenía que cumplir con ciertos requisitos.

Ahí me dijo que si quería el personaje debía acceder a tener una relación sentimental con él, pero no acepté y ahí empezó el acoso por mensajes, me llamaba por insultos. Además, no me quiso pagar y hasta al actor, Silverio Palacios, golpeó”