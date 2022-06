Alejandra Guzmán se hace drástico cambio de look y recibe críticas

MÉXICO.- Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores luego de compartir el proceso de un radical cambio de look. Aunque la cantante luce un corte de moda y parece feliz con los resultados, algunos internautas no tardaron en hacer comentarios negativos al respecto.

Este fin de semana, Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cómo deja atrás su corte bob con fleco que la ha caracterizado por varios meses para adoptar un pixie largo. Sin embargo, la rockera quiso ponerle su toque particular y lució rapados laterales, con lo que obtuvo una especie de mohicano.

"Cambio de look!!!! Pupy rocks", escribió la intérprete de “Yo te esperaba” en la descripción del clip donde aparece en el salón de belleza realizándose el corte de cabello. Al final del video luce muy feliz con los resultados y posa para la cámara junto a su estilista.

Críticas de sus seguidores

Hasta el momento el clip acumula casi 200 mil reproducciones y tiene cientos de comentarios, aunque no todos son buenos, pues algunos de sus seguidores opinan que el corte no le favorece o que se veía mejor con su antiguo peinado.

“No me gustó”, “Hay cosas que no te quedan”, “Me encanta lo que hagas con tu pelo, pero me enloqueces con el pelo largo”, “Muy bonito, pero me gusta más liso y corto” y “Bien pelona, no me gusta” son algunos de los comentarios de los internautas.