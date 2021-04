Alejandra Guzmán reveló su trauma debido a la violencia que sufrió su madre, Silvia Pinal a lado de Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer Frida Sofía reveló entre lágrimas en entrevista para 'De primera mano' que su abuelo, Enrique Guzmán supuestamente la había manoseado desde los 5 años.

Ante estas fuertes declaraciones en las redes sociales se han compartido un sin fin de videos y muestras de apoyo tanto para Frida como para el cantante, Enrique Guzmán.

Fue a trávez de sus historias de Instagram que Frida publicó una entrevista que realizó el medio de TVNotas donde se compartió un audio donde la cantante mexicana, Alejandra Guzmán confesó todo lo que vivió en su infancia al ver que su madre sufría de violencia por parte de Enrique Guzmán.

La intérprete de "Volverte amar" declaró que tuvo que buscar a su madre, Silvia Pinal para poder contarle los "traumas" que tuvo durante su vida pero nunca se imaginó que la reacción que tendría la también actriz, es que le contestaría que no recordaba todo lo que le decía.

Sobre aquel pasado que la atormante era precisamente la violencia y golpes que recibía de Enrique Guzmán, cuando Alejandra apenas era una niña.

Yo tengo recuerdos muy fuerte, si por algo soy como soy, ahora nadie me va quitar eso, vengo de llorar con mi mamá, estoy recordándole las cosas que a mi me dolerion más en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida, y son sus ojitos morados, jamás había sacado eso de mi corazón" dijo la cantante.

Además "La Guzmán" agregó que frente a su madre le confesó que nunca le había dolido tanto en su vida verla así físicamente y fue justo aquel momento que la marcó para siempre.

Minutos después de la confesión la artista abrazó a Pinal y lloró como "niña chiquita", sin embargo la respuesta que tuvo su madre la sorprendió muchísimo, porque no recordó nada de lo que había sucedido.

Pero ella no se acuerda para nada, todo el dolor que yo vi que sufrió y que yo no puedo callarme, ella si se calló, ella lo bloquea, yo no tuve esa capacidad de bloquear todo pero nunca pensé que me diría que no se acordaba, de todo lo que me ha traumado en la vida" agregó.