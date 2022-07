Alejandra Guzmán revela que siempre quiso tener un hijo

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán apareció en el programa Hoy con el fin de promocionar sus conciertos, aunque no pudo evitar hablar de su vida personal.

Tras la controversia en la que su hija Frida Sofía denunció a su abuelo Enrique Guzmán por supuesto abuso sexual y a la artista por corrupción de menores, es que La Guzmán expresó que no la pasó del todo bien.

Sin embargo, la intérprete de “Reina de corazones” vivió el momento más controversial cuando participó en la sección para adivinar el sexo del bebé que espera Andrea Escalona, pues inminentemente tuvo que hablar de su maternidad.

Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo ‘si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener’, entonces yo lo pensé y al otro día dije ‘sí, sí la quiero tener’”, contó Alejandra con una gran sonrisa... Se llena tu vida de otros colores por ver cómo por un prisma, ves otra vida, otra manera de ver la vida, y es precioso ser madre, a mi la verdad me llenó de orgullo, me encantó volverme mujer, pero como fui la última de Las Pinal por embarazarme, temía por no poder hacerlo, y me paraba de cabeza después de tener pues mis cosas”