Alejandra Guzmán recuerda cómo nació la rivalidad con Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace aproximadamente 30 años, surgió el rumor de que entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán existía una rivalidad, y no precisamente se trataba por quién de las dos era más talentosa o con más éxito, sino que todo se originó por un triángulo amoroso en el que también estaba involucrado el ahora esposo de Andrea Legarreta , el cantante Erik Rubín .

En una entrevista con el programa "Despierta América", la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue cuestionada sobre el mito que existe en torno a la canción "Hey güera", la cual al parecer fue dedicada a "La chica dorada" y para acabar con esos rumores, la cantante confirmó que sí le escribió el tema a Paulina.

“Sí se la dediqué (a Paulina) porque me bajó a Erik y luego ella me cantaba 'Ese hombre es mío' y así nos íbamos contestando”, declaró la intérprete en el programa matutino.

Alejandra Guzmán aclaró que este malentendido quedó en el pasado y actualmente lleva una buena relación con Paulina Rubio, y hasta dejó ver la posibilidad de una colaboración entre ambas. “La vi hace un año y hay pláticas”, contó la cantante.

Fue en el programa de Univision, "El break de las 7", donde Paulina confesó que fue el temperamento de Alejandra lo que impidió que se llevara a cabo el tour que estaban preparando juntas.

“No se va a hacer. Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y no puedo decir nada más que no se va a hacer. Eso se nos fue y no se va a hacer”, declaró la artista en marzo del año pasado.