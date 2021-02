Alejandra Guzmán opina sobre la polémica del cirujano Juan José Duque

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán se pronunció al respecto del reciente escándalo que enfrenta el cirujano Juan José Duque contra Rey Grupero, luego de que diversas mujeres lo señalaran por hacerles un mal procedimiento estético, tal como le sucedió a ella hace algunos años con la cosmetóloga Valentina de Albornoz.

“Yo pasé por eso y sigo sufriendo desde hace 8 años que me inyectaron los polímeros y te pueden engañar muy fácilmente, es gente que sabe lo que está haciendo y no le importa, entonces hay cuerpos que tienen reacción y tienen que amputarte parte de tu cuerpo, realmente yo estuve abierta de mi cuerpo por 6 meses y le quiero decir a la gente que no necesitan hacerse nada, que realmente acepten su cuerpo como es y que se aprendan a querer y aceptar como son”, dijo la cantante en entrevista para el programa Venga la Alegría.

La intérprete mexicana lamentó que a pesar de todo lo que vivió, sigan existiendo personas del sector salud que se dediquen a sacarle dinero a la gente sin pensar en las consecuencias de sus actos.

“A veces te puede costar la vida y hay gente que lucra con lo que sea y son capaces de matarte por dinero, entonces desgraciadamente la gente que me lo hizo ya está volviendo a hacer operaciones y no hay muchas leyes, no hay en México un seguimiento porque no hay un estudio, no hay medicina que sepan cómo curarte. Yo firmé una carta donde yo me hacía responsable si moría porque no me querían tocar los doctores porque yo ya estaba muy infectada, tenía 4 bacterias”, manifestó.

Finalmente, La Guzmán hizo un llamado a las personas para que no caigan en las garras de la cosmetóloga que le afectó la vida por completo.

“Yo no voy a estar toda la vida tras la gente que me hizo daño a mí y que tiene más de 800 muertos tras de mí, pero yo fui la primera persona que abrió la boca y que lo dijo, entonces realmente no han parado todo esto, lo siguen haciendo, entonces qué peligro que tu creas que una persona con bata sea un doctor que no es”, remató.