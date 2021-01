Alejandra Guzmán habla sobre su noviazgo con un hombre mayor

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán suele ser muy reservada cuando de sus romances se tratan, pero en esta ocasión no pudo contener la felicidad para compartir lo dichosa que se siente al lado del empresario inglés Lanz, quien es un hombre mayor a ella.

La intérprete de “Día de Suerte” habló a “Venga la Alegría” sobre lo que ha sido su relación y cómo fue que nació el amor entre los dos.

“Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, y de compartir y de conocernos”, contó Alejandra.

“Entonces, ¡qué bello no!... a veces no sabes qué esperar, pero yo no espero nada, y ahí es cuando empiezas a ver qué hay detrás de esa persona, no lo que digan, porque eso a mí me vale”, puntualizó.

Dijo que Lanz, al ser un hombre mayor, la cuida más y la trata muy bien, algo que terminó cautivándola paulatinamente.

Un gran hombre, es un hombre mayor que yo, y eso me encanta porque eso marca una gran diferencia para mí, y pues ¡qué bendición!, ¡bienvenido sea!”, dijo Guzmán.

“Me encanta que me protejan, que me hagan sentir que yo soy la mujer… siempre lo he hecho (cuidarlos), creo que esa es la manera de que yo abra mi corazón, y de que yo deje hacer al hombre su papel, porque no está bien que yo haga todo, pero como estoy acostumbrada, lo difícil, es decir: “ah, ok, hazlo tú”, pero ya me estoy dando cuenta, tengo 52 años, voy a cumplir 53”, continuó.

Y como propósito de Año Nuevo, Alejandra dio a conocer su intención de arreglar las cosas con su hija Frida Sofía, con quien tiene una relación tensa desde el año pasado.

Cuando se le preguntó a quién le gustaría abrazar de nuevo, la intérprete respondió:

“A Frida, porque la extraño, porque es mi vida, pero algún día va a volver”.

Alejandra no hizo mención sobre las críticas en contra de ella por su actuación en el especial de fin de año de Azteca, donde los internautas se burlaron de su rostro.