Alejandra Guzmán habla sobre su demanda contra el hoy esposo de Ninel Conde

Ciudad de México.- A escasas horas de que la cantante Ninel Conde contrajera nupcias con el empresario Larry Ramos, su colega Alejandra Guzmán habló de la demanda que mantiene en contra de él.

Durante su encuentro con la prensa, la rockera dijo: “no puedo hablar legalmente por la gran demanda que tengo, el abogado me da mucha confianza, es muy buen abogado, y espero que todo esto llegue a un final feliz”.

Ante los cuestionamientos de los reporteros sobre el dinero que perdió con el hoy esposo de Ninel, la Guzmán añadió: “mira, no puedo hablar de esto por mi demanda legal, espero que lo entiendan porque yo estoy haciendo las cosas como debe de ser, llevamos tiempo en esto, pero yo creo mucho en una ley divina, y siempre he trabajado, siempre he sacado lo mejor de mí en los escenarios”.

A pesar de que las preguntas continuaban, Alejandra solo aprovechó para mencionar que está dedicada al lanzamiento de su serie, así como de nueva música y un videoclip, revelando que el próximo año tendrá mucho trabajo.

Cabe señalar que también se dio a conocer que el mismo día de su boda, Larry Ramos tenía que cubrir una multa de 3 mil dólares que le asignó el juez debido a que no asistió a 3 audiencias consecutivas de la demanda que entabló Alejandra Guzmán y otros afectados en su contra.