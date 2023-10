Alejandra Guzmán expresa su amor a Michelle Salas a pesar de no invitarla a su boda

CIUDAD DE MEXICO.- El pasado sábado 14 de octubre, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz en una ceremonia que tuvo lugar en II Borro, en la hermosa región de la Toscana Italiana.



El evento fue un momento memorable, sin embargo, una ausencia destacada fue la de Alejandra Guzmán, quien no formó parte de la lista de invitados de la boda de la hija de Luis Miguel.

En una conversación con los medios de comunicación, Alejandra Guzmán expresó su sorpresa por no haber sido invitada a la boda de Michelle. A pesar de no estar presente, la cantante mencionó: "Estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando, pero tengo trabajo, mi amor."



A pesar de esta aparente falta de invitación, Alejandra Guzmán mostró su cariño hacia Michelle y le dedicó un emotivo mensaje, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

"La amo, a Michelle le mando un beso y que tenga el día más feliz de su vida. Me da gusto que esté feliz; eso es lo más bello en la vida. Fue su papá, qué padre. Eso es lo más maravilloso que te puedas casar, que puedas ser feliz en la vida. Caray, hay que brindar para que sean felices.", afirmó.

Aunque las razones detrás de la ausencia de Alejandra Guzmán en la lista de invitados no se han revelado públicamente, la intérprete dejó en claro que su relación con Michelle podría verse afectada por la diferencia de edad entre ellas.