Alejandra Guzmán espera pronto reconciliarse con su hija

Luego de que Frida Sofía asegurara en una entrevista que estaría dispuesta a dar el primer paso para hablar y solucionar los problemas con Alejandra Guzmán, ahora la rockera ha dado su punto de vista al respecto.

Visiblemente conmovida por las declaraciones de su hija, la cantante aseguró en entrevista para el programa “Un nuevo día” que más allá de los dimes y diretes que tuvo con Frida, la comprende, y por eso no tendría ningún problema para reconciliarse con ella.

“Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, yo la entiendo porque mi mamá y mi papá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet y yo decía ‘dónde está mi mamá o dónde está mi papá’, pero son cosas que uno entiende después, porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante, pues porque te reclaman, por qué no estás conmigo, por qué no me pelas, y tú sabes que tenemos que salir y chambear ”, explicó La Guzmán.

Asimismo, la cantante admitió que se ha equivocado con su hija, pero nunca con la intención de dañarla. “Ahora, yo soy rockstar desde toda la vida, desde hace 31 años, y yo era muy joven cuando la tuve, y yo si tuve errores, los cuales puedo recapacitar, puedo cambiar… lo que puedo cambiar es dándole ejemplo, siendo mejor persona, pero si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño”.

Finalmente, Alejandra Guzmán dejó la puerta abierta para poder reencontrarse con Frida Sofía. “No hay nada que yo pueda arreglar, somos nada más dos, ella y yo, y ella sabe que yo la amo con toda mi alma, y que jamás le haría daño, jamás”.