Alejandra Guzmán en polémica tras altercado con los medios en México

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán se encuentro en medio de polémica debido a que no quiso dar una entrevista en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México después de haberse presentado en Yucatán.

La intérprete expresó su molestia con los medios en el aeropuerto y decidió no dar declaraciones, aseverando que habrían sido agresivos por la forma en la que la abordaron.

[Estoy] muy bien, muy padre, nada más que no me empujen… ¡no me golpeen!... Es que no entiendo ¿por qué es ahora así la prensa?, ¿por qué son tan agresivos?... me está agarrando”