Alejandra Guzmán desconocía problemas de su papá con el SAT

MÉXICO.- Alejandra Guzmán en compañía de su mamá Silvia Pinal, acudió a festejar los 50 años de su hermano Luis Enrique. Ahí respondió a varios cuestionamientos del programa Ventaneado como el reciente congelamiento de las cuentas bancarias de su padre Enrique Guzmán por parte de la Secretaria de Hacienda.

“Me acaban de contar hombre, qué quieres que te diga, que jalada ¿no?, la verdad”. Y ante la pregunta de si ya ofreció apoyo económico a su papá, esto fue lo que comentó:

“Se lo ofrecemos, pero no me había enterado, entonces cuando me entere te platico, porque luego estoy diciendo algo si saber, pero realmente me acabo de enterar”.

Por otro lado, la rockera reconoció que aún no se ha reconciliado con su hija, pero que tiene fe en que las cosas se solucionen en breve.

“Esta en Miami, pero en cuanto sepa algo les aviso, sé que están pendientes, todo se puede solucionar hablando y con amor, o sea, esperemos que sea pronto”.

Finalmente, la intérprete habló del avance de la policía sobre el robo con violencia perpetrado en su casa el pasado mes de junio.

“Yo lo avisé a las autoridades, pero realmente no hay, no ha resultado, nada, y es una pena porque uno trabaja mucho ¿verdad? Ojalá y México cambie y tengamos leyes y justicia y todo lo que nos merecemos los que damos la vida por México… pero yo estoy esperando y seguiré esperando”.