Alejandra Guzmán deja en evidencia el complot que intentaron hacerle en concierto

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán no dudó en externar su molestia y detener su presentación en Monterrey, donde celebró 35 años de trayectoria artística, luego de que un integrante de su staff lanzó una pista grabada de su sencillo “Ángeles caídos”.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán expuso su enojo y sin dejar lugar a dudas sobre la forma en que realiza sus presentaciones, manifestó que daría con el responsable de dicho error.

Pues miren, aquí no tenemos nada grabado, ándale… aquí hay fantasmas cabr*n, la verdad es que ustedes saben cómo soy, honesta, trabajadora, como me enseñó mi mamá y mi papá, pero bueno, siempre habrá alguien que quiera destruir todo lo que amas, como hace rato, aunque hayan puesto una grabación… no sé quién fue, pero lo voy a encontrar, ha de andar por ahí la rata”