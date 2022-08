Alejandra Guzmán dedica tierno mensaje a su madre, Silvia Pinal por homenaje en el Palacio de Las Bellas Artes

Tijuana, Baja California.- Silvia Pinal es una leyenda en vida, la musa de Buñuel y un legado para el cine mexicano. El pasado lunes se reconoció sus 64 años de trayectoría artística en el Palacio de Las Bellas Artes.

La originaria de Guaymas recibió una larga ovación de pie por los asistentes. Además, le dedicaron una exposición llamada “Poética de una vida. Silvia Pinal, visión, cine y creación”.

La última musa dijo unas palabras a los invitados: "Estoy emocionada en este momento, me siento llena de cosas, siento que la gente me quiere, el teatro que lo amo".

Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras de admiración a su madre durante la ceremonia:"Quiero agradecerte madre todas las cosas que nos has demostrado que una mujer puede hacer porque tu has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco, gracias por darnos la vida, por darnos una familia tan bella, tan llena de disciplina y ejemplo, darnos talento, tu sangre, tu casta, esa sonrisa tan bella, felicidades madre, eres grande, eres única".