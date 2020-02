Alejandra Guzmán cumple años deseando volver a ver a su hija

Alejandra Guzmán este 9 de febrero celebró su cumpleaños número 52, luego de sufrir un nuevo susto y ser operada de emergencia.

Gozando de la compañía de su padre durante su presentación en la Ciudad de México, la cantante confesó que se siente muy bien de salud y como diría su canción… “Eternamente, bella”.

“Mi papá me vino a felicitar, me vino a abrazar, me vino a desear lo mejor, me dijo que estaba muy bonita, que me veo muy bella… y pues así me siento”.

Sin embargo, al hablar del tema de su hija Frida Sofía, la rockera manifestó su deseo por volver a estar cerca de su hija, a pesar de la guerra de declaraciones que ambas protagonizaron hace varias semanas.

“Deseo volver a ver a mi hija muy pronto y que todo se arregle, y estar bien porque al final tenemos muy poca familia y debemos estar unidos”, dijo.

De la misma manera, La Guzmán aseguró que su deseo de cumpleaños fue seguir cantando y tener salud. “He aprendido a vivir con todas mis cosas, pero he salido adelante y amo la vida”, remató.