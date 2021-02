Alejandra Guzmán: "No debes de callar", dice sobre el acoso de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se viralizaron los videos de Vicente Fernández tocando de manera inapropiada a sus fans, El Charro de Huentitlán se ha visto envuelto en la polémica, y distintos artistas del mundo del espectáculo se han pronunciado acerca del escándalo.

La última en hacerlo fue Alejandra Guzmán. En el foro del programa Despierta América, la cantante mexicana apoyó a las jóvenes que alzaron la voz y denunciaron el comportamiento inapropiado del famoso.

“No debes de callar si a ti te molestó, te agredió, o te hizo sentir incómodo, porque hay veces que te hacen sentir incómodo y no es tu culpa, y es bueno que lo digas, porque si no, se lo pueden hacer a otras personas, al final son cinco chavas (las que acusaron a Vicente Fernández)”.

Además, la intérprete de “Mi peor error” reveló que ella ha sufrido a lo largo de su carrera artística situaciones similares en las que los fans se sobrepasaron.

“A mí me han querido tomar foto y de repente sí se les va una manita; (lo de Vicente) pudo haber sido un accidente, pero no sé, no estuve ahí”, concluyó.

Durante la transmisión del programa, la joven que aparece en el primer video que se viralizó en TikTok rompió el silencio, y aseguró que no acepta las disculpas que ofreció Vicente Fernández durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda porque cree que no fueron sinceras.

“Esto pasó con cuatro mujeres más, y si fuera un accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”.

La víctima, que no reveló su identidad, dijo que no busca una remuneración por lo ocurrido, ni protagonizar un escándalo mediático, y tampoco piensa presentar una denuncia por abuso sexual. Pero sí espera que el cantante de regional mexicano sea honesto y pida perdón “a las mujeres que tocó”.

También explicó que compartió por primera vez el video hace tres años en Instagram, pero no se viralizó hasta que lo subió recientemente a su perfil de TikTok. Sobre el acoso, dijo que no se dieron cuenta de lo que ocurrió hasta que revisaron las fotografías en su celular.

“No nos dimos cuenta hasta que nos bajamos y luego estábamos viendo las fotos en mi teléfono, y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro”, agregó.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el intérprete de Estos celos ofreció su versión de los hechos y refiriéndose al primer video que se subió a TikTok, dijo que él no había abusado de la joven.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella. No he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron)”, dijo.

Contó además que la aparición de la grabación “lo lastimó”.

“Yo vi la foto y efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así', si algo tengo es respetar el público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... Reconozco que hice mal. No sé si fue bromando, fue una broma, no sé”, apuntó Vicente Fernández.