Alejandra Guzmán: "Daré vuelta a esta porquería"

Alejandra Guzmán reapareció en televisión tras el escándalo que enfrenta con su hija Frida Sofía y lo hizo en la emisión matutina "Venga la Alegría", donde presentó su más reciente sencillo: "Primera y última vez".

"Sigo escribiendo al amor y al desamor, esa es mi catarsis y de esa forma le doy vuelta a toda esta porquería", comentó "La reina del rock".

"A mí nadie me ha destruido las alas, puede que me hayan destruido el corazón, pero las alas jamás me las van a quitar y sé volar y sé volar alto".

Pese a las malas experiencias que ha vivido en el amor, Alejandra asegura: "Yo sí creo en el amor, pero no todo el amor es sincero, honesto y leal. ¿Qué es lo que quieres realmente? Hay gente que nada más quiere un rapidín".