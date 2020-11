Alejandra Ávalos se unirá a las Saras y Manuel José para demandar a  Anel Noreña

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Ávalos tiene un as bajo la manga contra Anel Noreña, pues no sólo llevará su escándalo mediático a la vía legal, sino que también planea una alianza con las Saras y Manuel José.

Esta semana se dio a conocer que la ex esposa de José José, quien también es madre de sus hijos mayores José Joel y Marisol, demandó a la cantautora por difamación, luego de que ésta se pronunciara a favor de Manuel José, quien se ha jactado de ser hijo ilegítimo del "Príncipe de la Canción".

Pero ahora, en una entrevista a "Sale el Sol", Alejandra aseguró que no ha sido notificada por tal demanda, y que de hecho ella ya planea contrademandar a Anel.

Lo estoy pensando justamente, porque ya somos muchas personas afectadas a través del circo mediático que hecho la señora a partir de que murió José. Cada vez que ella ha dicho a los medios de comunicación que ya va a iniciar un proceso legal en mi contra, al final no me ha llegado nada. Ella ha inventado una serie de situaciones ridículas que a mi esto ya me suena a ‘Perro que ladra y no muerde’”. dijo la cantante