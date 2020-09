Alejandra Ávalos asegura que demanda de Anel Noreña no procede legamente

TIJUANA, B.C.- Alejandra Ávalos aprovechó el día en que se conmemora el primer aniversario luctuoso de José José, para enviar un contundente mensaje a Anel Noreña, madre de dos de los hijos del “Príncipe de la Canción”.

Luego de que Noreña demandará a Ávalos por daño moral debido a que la cantante ha mostrado su apoyo a Manuel José, quien dice ser hijo no reconocido de José José, es ahora Alejandra la que le mandó un mensaje a Anel.

Desestimando la demanda en su contra, la intérprete de “Amor fascíname” explicó: “Hay errores de proceso muy graves, tú no puedes demandar si ni siquiera has notificado a la persona demandada, y eso en el proceso judicial está muy penado… es improcedente, pero además ya hay errores del proceso jurídico muy graves que ya son condenados por la ley y por el juez”.

Inmediatamente, Alejandra mandó un mensaje para la ex de José. “Yo estoy muy tranquila, yo creo que se extralimitó la señora Anel, con todo mi respeto se lo digo, y espero que reconsidere no hacer acción legal de algo que es evidente que es mi amistad y la relación que yo tuve con José José”.

De la misma manera, Alejandra aseguró sentirse tranquila y defendió su derecho a expresarse sobre cualquier tema. “Eso es mi derecho y como ser humano, también mi derecho sería expresarme de lo que yo viví con José José, de la forma en que yo lo haga, con esa libertad que me dan mi país y mis leyes, yo también puedo decirte que vivimos en un país libre donde podemos expresarnos y mis opiniones no deberían considerarse ninguna ofensa para nadie, porque al final estamos defendiendo la libertad de expresión aquí”.

Finalmente, sobre si le sorprendió el proceder de la ex modelo, Ale Ávalos comentó: “No me sorprende, ya venía ella haciendo junto con la familia hacía Manuel José estas mismas acciones, ya de hecho lo platiqué con Manuel José también, y pues yo desde hoy me voy a abocar a ser todo lo posible por no volver a hablar de este tema para que no se ensucie el recuerdo de mi amigo José”.